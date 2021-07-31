Водителей предупредили о масштабных проверках на дорогах

Сотрудники ДПС в эти выходные проведут в ряде регионов масштабные рейды по проверке водителей на трезвость. Инспекторы будут останавливать максимальное количество автомобилей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Если инспектор заметит, что от человека за рулем пахнет алкоголем, либо его поведение покажется странным, ему предложат пройти проверку на трезвость. При необходимости водителю предложат пройти проверку и на употребление наркотиков.

Водителей будут проверять не только на состояние алкогольного и наркотического опьянения, но и на соблюдение других правил, в том числе по перевозке детей.

Массовые рейды направлены на профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий.

Как правило, больше всего нетрезвых водителей на дорогах — в праздники и выходные. Поэтому такие «сплошные проверки» проводят именно в эти дни, пояснили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД рассказали, как будут работать экспресс-тесты на алкоголь.

А в МВД и Минздраве предложили автоматически лишать водителей прав в случае серьезных заболеваний.