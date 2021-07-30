ГАИ объяснила, как будут работать экспресс-тесты на алкоголь

Индикаторы паров алкоголя, или экспресс-тесты, будут показывать наличие или отсутствие алкоголя в дыхании водителя. Однако они не смогут определить точное количество вещества в организме человека. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров, они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного количества вещества», — сказал Черников в интервью «Российской газете».

По его словам, в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в данный момент прорабатывается вопрос применения индикаторов паров алкоголя, или экспресс-тестов. Такими системами широко пользуются за рубежом. В частности, в Великобритании и Канаде.

«Экспресс-тесты могут быть эффективны при проведении массовых проверок водителей на состояние опьянения», — отметил глава ГИБДД.

Предполагается, что автоинспекторы будут останавливать сразу несколько автомобилей и проводить проверку. Экспресс-тест займет всего несколько минут, автомобилистам даже не надо будет выходить из машины.

Черников добавил, что необходимо будет приоткрыть окно и слушаться указаний инспектора. Если у человека найдут алкоголь, то отправят на освидетельствование.