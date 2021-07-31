Водителей с тяжелыми болезнями автоматически лишат прав

Водителей будут автоматически лишать прав в случае, если у них обнаружат серьезное заболевание. Законопроект об этом подготовили МВД и Минздрав, сообщила газета «Коммерсант».

Справки о состоянии здоровья больше не придется предоставлять в ГИБДД. Эту функцию на себя возьмет Минздрав. Если у водителя обнаружат болезнь, которая является противопоказанием для управления транспортным средством, действие его прав автоматически приостановят. А автомобилиста направят на внеочередное обследование.

Если диагноз в итоге не подтвердится, то права водителю восстановят. Если выявят ограничивающие противопоказания, то человеку предложат оформить новые права с такой отметкой. А если водить машину будет запрещено, то права полностью аннулируют.

Перечень болезней, при которых запрещено выдавать водительское удостоверение, утверждает правительство. К ним относятся плохое зрение, алкоголизм, наркомания, неработоспособность конечностей и другие.

Поправки предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Нововведения могут вступить в силу 1 марта 2022 года.

Ранее в ГИБДД объяснили, как будут работать экспресс-тесты на алкоголь.