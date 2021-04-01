Эдвард Бил ездил на Audi незаконно

Audi, на которой Эдвард Бил попал в ДТП на Садовом кольце, ему не принадлежит. Кроме того машина вообще не зарегистрирована в ГИБДД, а то есть в принципе не может перемещаться по дорогам общего пользования.

В московском ГУ МВД сообщили, что предполагаемый виновник аварии не является собственником автомобиля Audi RS6, который устроил массовую аварию на внешней стороне Садового кольца в Москве. Кроме того машина не имеет регистрационного учета — его прекратил предыдущий владелец в январе 2021 года. Дептранс установил, что автомобиль с тех пор ездил по подложным номерам.

Авария с участием пяти машин произошла около 12:00 в четверг при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на Садовом кольце. Предварительно установлено, что водителем одного из автомобилей был известный блогер Эдвард Бил, который выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Ее госпитализировали. Муж пострадавший Константин сообщил «360», что женщина получил тяжелые травмы.