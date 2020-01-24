Уже в середине февраля по маршруту Москва — Владивосток могут появиться поезда, в которых плацкарты и купе будут оснащенные душем.

Новые вагоны планирует запустить «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя РЖД), сообщил РБК.

По словам гендиректора компании Петра Иванова, все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов.

«Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава», — заявил Иванов.

В ноябре 2019 года были показали «внутренности» поездов в Крым. Так между Москвой и Симферополем наряду с купейными вагонами в составе двухэтажных поездов курсируют СВ. Они оборудованы душем и биотуалетами. В каждом купе есть два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением.

Вагоны купе оборудованы биотуалетом, индивидуальным освещением, кондиционером. Здесь есть розетки на 220 вольт и разъемы USB.

В декабре студия Артемия Лебедева показала новый дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования РЖД. Сообщения СМИ о том, что в новых талонах есть разрешение пассажирам верхних полок пересаживаться на нижние в дневное время суток, не подтвердились.