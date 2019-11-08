«Внутренности» поезда в Крым показали на фото

Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Так, из Санкт-Петербурга на полуостров и обратно отправятся одноэтажные поезда. В их составе будут купейные вагоны и плацкарт. Последние оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки шириной 60 сантиметров каждая. В вагоне есть розетки 220 вольт и USB.

Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Поезда из Петербурга будут курсировать до Севастополя через Симферополь, Ростов-на-Дону, Грязи-Воронежские, Рязань, Тверь, Бологое.

Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

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По маршруту Москва — Симферополь будут ходить двухэтажные поезда. В их составе вагоны СВ и купе. Купейные вагоны, которые будут курсировать в составе одноэтажных и двухэтажных поездов, оборудованы биотуалетами, в купе две нижние и две верхние полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Каждое купе вмещает по четыре пассажира. В цену билета входит комплект постельного белья, полотенце, горячее питание. Вагоны оборудованы индивидуальным освещением, кондиционером. Здесь есть розетки на 220 вольт и разъемы USB. В вагонах можно провозить мелких домашних животных.

Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Вагоны СВ курсируют в составе двухэтажных поездов. Оборудованы душем и биотуалетами. В каждом купе есть два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением. Вместимость — два человека. Эти вагоны будут курсировать между Москвой и Симферополем наряду с купейными.