  • «Внутренности» поезда в Крым показали на фото

    08 ноября 2019, 18:35

    Алексей Сахаров

    Первые поезда из Крыма на материк и обратно пойдут 24 декабря. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» показала интерьер вагонов. В подвижном составе будут использованы двухэтажные вагоны, а также обычные в комплектации СВ и купе.
    «Внутренности» поезда в Крым показали на фото | Изображение 1
    Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

    Так, из Санкт-Петербурга на полуостров и обратно отправятся одноэтажные поезда. В их составе будут купейные вагоны и плацкарт. Последние оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки шириной 60 сантиметров каждая. В вагоне есть розетки 220 вольт и USB.

    «Внутренности» поезда в Крым показали на фото | Изображение 2
    Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

    Поезда из Петербурга будут курсировать до Севастополя через Симферополь, Ростов-на-Дону, Грязи-Воронежские, Рязань, Тверь, Бологое.

    «Внутренности» поезда в Крым показали на фото | Изображение 3
    Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

    Проданы первые железнодорожные билеты из Крыма

    Подробнее

    По маршруту Москва — Симферополь будут ходить двухэтажные поезда. В их составе вагоны СВ и купе. Купейные вагоны, которые будут курсировать в составе одноэтажных и двухэтажных поездов, оборудованы биотуалетами, в купе две нижние и две верхние полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Каждое купе вмещает по четыре пассажира. В цену билета входит комплект постельного белья, полотенце, горячее питание. Вагоны оборудованы индивидуальным освещением, кондиционером. Здесь есть розетки на 220 вольт и разъемы USB. В вагонах можно провозить мелких домашних животных.

    «Внутренности» поезда в Крым показали на фото | Изображение 4
    Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

    Вагоны СВ курсируют в составе двухэтажных поездов. Оборудованы душем и биотуалетами. В каждом купе есть два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением. Вместимость — два человека. Эти вагоны будут курсировать между Москвой и Симферополем наряду с купейными.

    «Внутренности» поезда в Крым показали на фото | Изображение 5
    Источник фото: АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»