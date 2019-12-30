Студия Артемия Лебедева показала новые билеты РЖД. В них нет разрешения пересаживаться на нижние полки

Студия Артемия Лебедева показала новый дизайн электронных билетов на поезда дальнего следования РЖД. Сообщения СМИ о том, что в новых талонах есть разрешение пассажирам верхних полок пересаживаться на нижние в дневное время суток, не подтвердились.

Обновленный дизайн билетов опубликован на сайте студии. Компания обещает, что опаздывающие на поезд пассажиры теперь не будут тратить время, чтобы понять, какой вагон им нужен.

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

«Важнейшая информация — номер поезда, вагона и время отправления — набрана очень крупным текстом. Ничего крупнее на билете нет», — сказано в описании.

На талонах появилась информация о ближайших к вокзалу прибытия станциях метро, времени в пути, часовом поясе. В отдельный блок вынесли данные о классе обслуживания и тарифе. Студия подчеркнула, что в верхней части бланка продублирована вся необходимая информация. Чтобы с ней ознакомиться, не нужно разворачивать документ. Еще одно преимущество нового дизайна — билет можно складывать в два или четыре раза и убрать в паспорт или карман.

Студия Лебедева также разработала персональные схемы размещения пассажиров. «Отдельный кайф — новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Она максимально персональная — учитывает пол и возраст пассажира», — сказано в сообщении компании.

Источник фото: сайт студии Артемия Лебедева

Однако на опубликованном варианте нет просьбы пускать соседей сверху на нижнюю полку. О таком нововведении ранее написали в СМИ. В обновленном электронном билете лишь сказано, что стол общий.

«Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — говорится в билете.