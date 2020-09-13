Молодожены проехалась по Москве на машине «Яндекс.Такси», украшенной воздушными шариками. Сопровождала процессию еще одна машина — в ее открытом багажнике сидел фотограф.

Новоиспеченная супружеская пара проехалась в машине «Яндекс.Такси» по Сущевском валу в Москве. Молодоженов снимал оператор. Причем самым интересным в его работе было место съемки — авто с открытым багажником. Видео попало в распоряжение «360».

В «Яндекс.Такси» рассказали «360», что специальной «свадебной» услуги у сервиса нет. Тем не менее компания всегда рада, если возлюбленные используют их автомобили в знаменательные для них дни.

Однако остается открытым вопрос о нарушении правил дорожного движения. Ведь пассажирам запрещено передвигаться в багажнике или на капоте автомобиля .

Ранее «Яндекс» все же выпустил новинку. Это было приложение «Яндекс Go», в котором объединились сервисы с услугами каршеринга, заказа еды из ресторанов и продуктов, отправки посылок и грузов. В компании назвали его необходимым для решения «рутинных задач». Таким образом, Go заменил «Яндекс.Такси». Эксперты же уверены, что «Яндекс» просто хочет заработать.