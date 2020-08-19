«Яндекс» объединил в одно приложение такси, каршеринг и доставку. Это принесет им больше денег, но пока есть проблемы

«Яндекс» выпустил суперапп «Яндекс Go», в котором объединил сервисы для заказа такси, еды и продуктов, каршеринга, а также доставки грузов и отслеживания общественного транспорта. Разработчики говорят о том, что инновация появилась из заботы о комфорте и удобстве пользователя. Однако в Сети уже нашлись недовольные, а эксперты уверены, что «Яндекс» просто хочет заработать.

Приложение «Яндекс.Go», по заявлению самой компании, заменит собой «Яндекс.Такси». Так, в одном сервисе появится возможность забронировать машину из каршеринга «Яндекс.Драйв», отследить нужный маршрут общественного транспорта, заказать еду из ресторана или продукты из «Лавки», а также оформить доставку.

Изменится и интерфейс: на главном экране будут видны все доступные опции — от такси до доставки, а также будут предложены наиболее частые запросы пользователя относительно маршрутов и ресторанов.

«Единое приложение помогает уменьшить количество действий, которое нужно совершить человеку, чтобы воспользоваться разными городскими сервисами. Все уже установлено, данные введены, не нужно переключаться между приложениями, чтобы выяснить, как быстро и выгодно добраться до нужного места — на такси, каршеринге или общественным транспортом», — объяснили «360» в пресс-службе «Яндекса».

«Пульт от жизни»

Причем концепция многофункционального сервиса, который объединит в себе несколько других, разрабатывалась давно — еще с лета 2019 года. Тогда опции обновили на территории Казахстана: к «Яндекс.Такси» добавили возможности заказа еды и продуктов («Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка»). В марте 2020-го дополненный вариант появился и в России.

Создание подобного супераппа, совмещающего в себе несколько других сервисов компании, очень важно для «Яндекса», уверен генеральный директор студии lab.AG, главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Мы все идем к такому пульту от жизни, где человек в одном месте, в одном приложении решает практически все свои бытовые задачи. И кто первый такой пульт сделает, на чьей экосистеме люди остановятся, тот и сорвет куш Артем Геллер генеральный директор студии lab.AG, главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru.

При этом, уверен Геллер, большая польза есть и с точки зрения рекламы собственных приложений и продуктов. Теперь вне зависимости от того, что нужно человеку — автомобиль, еда или доставка, предлагать ему будут и то, и другое, и третье.

«Люди могут не знать о том, что есть какие-то дополнительные сервисы у „Яндекса“ — еда, доставка, еще что-то. А здесь приложение всегда об этом напоминает, соответственно, оно провоцирует пользоваться новыми услугами», — считает он.

Более того, по заявлению «Яндекса», алгоритмы будут предугадывать, что именно нужно пользователю.

«Человек обычно посещает всего три места: дом, работа и какой-нибудь спортзал или университет. По факту есть абсолютно понятные паттерны, по которым мы можем многое прогнозировать. Например, когда человек идет с работы, он, скорее всего, вызовет такси и закажет еду. И ему могут об этом напомнить и еще раз это продать», — заключил Геллер.

Прибыльная инновация

В «Яндексе» объяснили «360», что также рассматривают свой суперапп в качестве дополнительного канала для привлечения новой аудитории.

«Тестирование сценариев показало, что синергия приложений отлично работает: пользователи, которые раньше заказывали только такси, теперь с удовольствием используют „Лавку“ и наоборот, это позволяет растить новую аудиторию», — добавили в пресс-службе.

Артем Геллер уверен, что именно это может оказаться основной целью создания единого для нескольких сервисов приложения, ведь реклама и маркетинг одного приложения обойдется существенно дешевле, чем четырех.

«Это большой прорыв и польза для компании — финансово однозначно, потому что увеличится использование сервисов и, соответственно, оборот, к тому же снизятся расходы на маркетинг и рекламу, появится более точное позиционирование, а это тоже большие деньги, которые сохранятся», — уверен он.

Для новых же пользователей, по мнению Геллера, Go будет существенно менее привлекателен, чем каждый отдельный сервис «Яндекса».

«Само приложение стало сложным, и неподготовленному пользователю трудно понять, что это за комбайн, как этим пользоваться и что он на самом деле умеет. Поэтому порог входа сильно увеличен, новых пользователей будет привлекать довольно сложно», — заявил эксперт.

Но есть нюанс

Несмотря на то, что обновление только вышло, оно уже вызвало бурную реакцию. Но есть не только восторженные комментарии, но и жалобы. Некоторые пользователи не оценили ни новый интерфейс, ни дополненный (а местами урезанный) функционал.

Команда «Яндекса» заявляет, что в дальнейшем продолжит работу над усовершенствованием нового сервиса, чтобы сделать его максимально удобным для пользователей.

Сейчас же, чтобы перейти на «Яндекс Go», достаточно обновить «Яндекс.Такси» до последней версии. Остальные приложения — «Драйв», «Еда», «Лавка» и «Транспорт» — также продолжат автономную работу.