Городские сервисы «Яндекса» стали одним приложением

У «Яндекса» вышло новое приложение, в котором объединены сервисы для поездок, заказа еды и продуктов. В компании назвали его необходимым для решения «рутинных задач».

Приложение «Яндекс Go» позволяет вызвать такси, воспользоваться услугами каршеринга, купить продукты в онлайн-режиме или сделать заказ в ресторане, отправить посылки и грузы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

«Первые шаги к новому супераппу сделаны в марте этого года, когда в „Яндекс.Такси“ были добавлены „Еда“ и „Лавка“», — уточнили в «Яндексе».

Go заменит «Яндекс.Такси». Кроме того, его дополнят возможностями каршеринга «Яндекс.Драйв». В приложении можно найти расписание наземного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. В компании заявили, что новый продукт уменьшит «холостую» работу водителей и курьеров. Теперь им придется меньше простаивать в ожидании заказов.

Изменится не только название, но и интерфейс: на главном экране «Яндекс.Go» будут иконки быстрого доступа к функциям приложения. Причем их набор сделают персональным для каждого пользователя. Необходимую функцию предугадают алгоритмы «Яндекса».

Чтобы перейти на «Яндекс.Go», приложение «Яндекс.Такси» нужно обновить до последней версии. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут работать как в составе Go, так и отдельно.