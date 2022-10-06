Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут Юрист Воробьев назвал идею изымать авто уехавших из России владельцев противозаконной РИА «Новости»

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Изымать автомобили уехавших из России граждан незаконно, так как это их собственность. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил «360», почему предложение депутатов не воплотят в жизнь.

Он уверен, что идея не пройдет рассмотрение ни в виде законопроекта в Госдуме, ни в каком-то другом виде. Нельзя изъять оставленные у границы автомобили в пользу государства.

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«Это называется произвольным лишением человека права собственности. В любом случае, если человек оставляет автомобиль, это не означает, что он отказывается от права собственности на него. Соответственно никаких оснований изымать в пользу кого бы то ни было нет», — сказал юрист.

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По его словам, с бесхозными автомобилями сложно что-то сделать. Они подолгу стоят никем не востребованные и убрать их нельзя. Если машина не нарушает правил дорожного движения, никто не имеет права ее перемещать и даже трогать. В случае когда авто оказалось на штрафстоянке, можно обратить взыскание долга на имущество, но только со временем и строго по решению суда.

«Такие вопросы решает только суд. Никаких автоматических лишений нет, это нонсенс», — предупредил Василий Воробьев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оставленные у границы автомобили уехавших россиян передавать семьям мобилизованных. Депутат Госдумы Олег Морозов призвал срочно внести поправки в законодательство и разрешить изымать такие машины в пользу государства спустя месяц после того, как их хозяева уедут в другую страну.

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