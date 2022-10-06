Депутат Госдумы предложил изымать брошенные россиянами на границе машины | 360°

Общество 06 октября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Депутат Госдумы предложил изымать брошенные россиянами на границе машины Депутат ГД Морозов предложил узаконить изъятие брошенных россиянами на границе автомобилей Unsplash.com

Читать 360tv в

В российское законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили, брошенные владельцами на границе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, сообщило РИА «Новости».

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Морозов.

Реклама

По мнению депутата, в законе нужно указать, что собственник брошенного транспортного средства должен лично предъявить на него права. Это позволит изымать оставленные автомобили. Депутат считает, что такая мера может быть разработана правительством.

Реклама

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать автомобили уехавших россиян семьям мобилизованных. В первую очередь нужно дать оценку действиям мужчин, которые «пороху не нюхали, а уже полезли под кровать», заявил спикер.

0 0 0 0 0 0