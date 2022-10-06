Депутат Госдумы предложил изымать брошенные россиянами на границе машины | 360°

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Депутат Госдумы предложил изымать брошенные россиянами на границе машины

Депутат ГД Морозов предложил узаконить изъятие брошенных россиянами на границе автомобилей

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В российское законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили, брошенные владельцами на границе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, сообщило РИА «Новости».

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Морозов.

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По мнению депутата, в законе нужно указать, что собственник брошенного транспортного средства должен лично предъявить на него права. Это позволит изымать оставленные автомобили. Депутат считает, что такая мера может быть разработана правительством.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать автомобили уехавших россиян семьям мобилизованных. В первую очередь нужно дать оценку действиям мужчин, которые «пороху не нюхали, а уже полезли под кровать», заявил спикер.

Госдума РФ

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