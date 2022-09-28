Машины уехавших россиян предложили отдавать семьям мобилизованных | 360°

Власть 28 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Машины уехавших россиян предложили отдавать семьям мобилизованных Спикер Госдумы Володин предложил отдавать авто уехавших россиян семьям мобилизованных РИА «Новости»

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Уезжая в соседние страны, некоторые россияне оставили свои автомобили у границ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать эти машины семьям мобилизованных, сообщил ТАСС.

На пленарном заседании Вячеслав Володин призвал сформулировать позицию в отношении тех, кто после объявления частичной мобилизации уехал из страны, и принять меры.

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«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал он.

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Те, кто отправились в Грузию, Казахстан и другие республики, по словам парламентария, струсили. Они проигнорировали усилия правительства по обеспечению в России стабильности, экономических свобод и безопасности у границ. Володин выразил уверенность, что эти люди спустя время выстроятся в очередь, чтобы вернуться.

Спикер Госдумы заявил, что в первую очередь нужно дать оценку действиям мужчин, которые «пороху не нюхали, а уже полезли под кровать». Он также рекомендовал заниматься воспитанием, начиная с семьи, школы. По словам Володина, произошедшее стало следствием процессов 80–90-х годов. Он призвал к жесткой позиции.

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