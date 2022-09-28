Машины уехавших россиян предложили отдавать семьям мобилизованных | 360°

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Подмосковье
28 сентября 2022, 16:14
Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года
Технологии
28 сентября 2022, 16:12
Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации
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Власть
28 сентября 2022, 16:05
МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»
Общество
28 сентября 2022, 15:59
Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов
Эксклюзив
28 сентября 2022, 15:55
Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
Мир
28 сентября 2022, 15:50
МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы
Знаменитости
28 сентября 2022, 15:46
Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Мир
28 сентября 2022, 15:39
Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру
Подмосковье
28 сентября 2022, 15:36
Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе