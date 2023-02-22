Транспорт 22 февраля 2023, 13:24 Станцию метро «Спортивная» оцепили перед митинг-концертом в «Лужниках» Станцию метро Спортивная в Москве оцепили перед митинг-концертом на стадионе «Лужники»

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Сотрудники правоохранительных органов оцепили станцию метро «Спортивная» московского метрополитена. За 2,5 часа до митинг-концерта на стадионе «Лужники» в районе станции собралось большое количество людей, сообщило РИА «Новости».

Оцепление из полицейских также установлено внутри «Спортивной». Станция работает только на выход. Людей перенаправляют регулировщики.

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Кроме того, оцепление установлено на улице вдоль прохода на «Лужники». На месте работает в том числе конная полиция. Также многолюдно на платформах МЦК «Лужники».

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Митинг-концерт станет продолжением послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Мероприятие, которое пройдет 22 февраля, посвящено не только Дню защитника Отечества, но и годовщине спецоперации на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли Путин выступать на митинг-концерте в «Лужниках».