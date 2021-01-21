Специалист дал советы, как «оживить» машину после сильных морозов

В первую очередь нужно отвезти машину в автосервис и комплексно ее проверить, пройти полный техосмотр. После морозов крайне важно провести диагностику системы зажигания, свечей, аккумулятора. Также необходимо проверить давление в шинах, потому что в холода оно может резко упасть. Причем лучше это сделать в шиномонтаже. Кроме того, лучше поменять масло и все фильтры.

Если машину купили недавно и пока не возникло особых проблем в системе, можно и дальше эксплуатировать ее, несмотря на прошедшие морозы, заявил эксперт.

Ранее был зафиксирован резкий рост продаж обогревателей и другой климатической техники в России. С 11 по 16 января число таких покупок увеличилось на 160% по сравнению с 2019 годом. Помимо обогревателей, россияне массово скупают лопаты и снегоуборщики. За неделю спрос возрос более чем в два раза