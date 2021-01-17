Россияне стали скупать лопаты из-за снежной зимы

Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Издание отметило, что с 11 января количество купленных лопат по сравнению с прошлой неделей выросло на 51%, а снегоуборщиков — на 138%. Число приобретенных толкателей снега тоже увеличилось — на 38%. Исследование показывает, что эти товары достигли пикового спроса 13 и 14 января.

При этом в Москве зафиксировали значительный рост показателей. Из-за большого количества снега москвичи приобрели на 96% больше лопат по сравнению с предыдущей неделей. Рекордный рост показала покупка движков — их число выросло на 298%. Чуть меньшей популярностью пользовались снегоуборщики, однако и их стали покупать более чем в два раза чаще — их количество выросло на 214%.

«Газета.ru» напомнила, что синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег 17 января. При этом в столице будет облачно, а температура опустится до −17 градусов.