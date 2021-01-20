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    20 января 2021, 09:47

    Продажи обогревателей резко выросли в России из-за морозов

    Андрей Иванов

    Холодный январь спровоцировал резкий рост продаж обогревателей и другой климатической техники в России. С 11 по 16 января число таких покупок увеличилось на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
    Продажи обогревателей резко выросли в России из-за морозов

    Помимо обогревателей, россияне стали скупать лопаты (рост продаж — 138%) и снегоуборщики (360%).

    «В середине прошлой недели, когда температура упала, а дорожные условия были особенно сложными, розница начала фиксировать резкий рост продаж лопат и снегоуборщиков. Пик спроса на обогревательные приборы пришелся на выходные (16-17 января), когда установились более низкие температуры», — рассказали в компании.

    Средний чек на обогреватели стал больше на 28% и составил 930 рублей, на лопаты — на 17% (430 рублей), а на снегоуборщики — на 34% (23,4 тысячи рублей).

    В пресс-службе «Платформы ОФД» уточнили, что обогреватели на российском рынке в основном импортные. Их цена зависит от курса доллара. Средний чек вырос в связи с колебанием стоимости иностранной валюты.