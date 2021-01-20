Продажи обогревателей резко выросли в России из-за морозов

Помимо обогревателей, россияне стали скупать лопаты (рост продаж — 138%) и снегоуборщики (360%).

«В середине прошлой недели, когда температура упала, а дорожные условия были особенно сложными, розница начала фиксировать резкий рост продаж лопат и снегоуборщиков. Пик спроса на обогревательные приборы пришелся на выходные (16-17 января), когда установились более низкие температуры», — рассказали в компании.

Средний чек на обогреватели стал больше на 28% и составил 930 рублей, на лопаты — на 17% (430 рублей), а на снегоуборщики — на 34% (23,4 тысячи рублей).

В пресс-службе «Платформы ОФД» уточнили, что обогреватели на российском рынке в основном импортные. Их цена зависит от курса доллара. Средний чек вырос в связи с колебанием стоимости иностранной валюты.