Транспорт 11 июля 2023, 10:39 Сотрудники ГИБДД смогут с 11 июля запрещать садиться за руль не явившимся по повестке Порядок ограничения водительских прав для уклонистов начал действовать с 11 июля РИА «Новости»

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Представители Госавтоинспекции теперь имеют право ограничивать право садиться за руль тем, кто не явился по повестке в военкомат. Такой приказ МВД России начал действовать 11 июля, написал RT.

Из документа следует, что представитель МВД вносит данные об ограничении на управление человеком машины в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы ГИБДД или такое сообщение формируется в автоматическом режиме.

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Ограничение снимут после того, как поступит соответствующее решение. Оно должно появится в реестре воинского учета. Глава ГИБДД РФ Михаил Черников уточнил, что не явившиеся по повестке также не смогут зарегистрировать автомобиль и поменять водительское удостоверение.

Российский президент Владимир Путин еще в апреле подписал закон о создании реестра воинского учета. Документ дает возможность информировать о призыве с помощью электронных повесток. Также он вводит некоторые ограничения для россиян, которые не пришли в военкомат после вручения повестки.