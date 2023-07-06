Общество 06 июля 2023, 13:21 Уклонившимся от призыва запретят регистрировать автомобили и менять права Глава ГИБДД Черников: уклонистам запретят регистрировать автомобили и менять права РИА «Новости»

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Россияне, которые не пришли по повестке в военкомат, не смогут регистрировать машины и менять водительские права. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщил ТАСС.

По его словам, Госавтоинспекция по базе данных видит тех, кто не явился в военкомат.

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«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал Черников.

Он отметил, что все эти процедуры находятся под контролем в рамках федерального закона. Глава ГИБДД подчеркнул, что информационная база обновляется ежедневно. Поэтому все данные по уклонистам есть в распоряжении ведомства.

Черников также рассказал об увеличении количества аварий с участием электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). За год число ДТП с ними увеличилось на 56%.