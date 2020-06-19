Школьники смогут ездить в купе со скидкой в 50%

Билеты в купе в двухэтажных вагонах для детей от 10 лет будут продавать по половине стоимости. Так в правительстве решили повысить доступность поездок по железной дороге.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит дополнительную скидку для детей.

«Билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости», — говорится в сообщении правительства.

Льготный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Ранее такая скидка действовала только при проезде в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

Бесплатно ездить в поездах по-прежнему могут дети до пяти лет, если они не занимают отдельного места. Для ребенка от 5 до 10 лет нужно купить билет на отдельное место по детскому тарифу, то есть за 35% от стоимости взрослого билета в общих, плацкартных вагонах, купе или СВ. Для школьников от 10 лет есть скидка только во время учебного года.