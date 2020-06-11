    11 июня 2020, 02:09

    Минтранс рассказал о новых железнодорожных маршрутах в Крым

    Александра Каширина

    Минтранс разработает новые железнодорожные маршруты в Крым. Необходимость в них появится с началом туристического сезона и наплывом туристов, которые не будут выезжать за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
    Минтранс рассказал о новых железнодорожных маршрутах в Крым

    Соответствующее поручение министр транспорта Евгений Дитрих дал Федеральному агентству железнодорожного транспорта. Поезда «Таврия» начнут рейсы по новым направлениям, которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также поезда в Евпаторию будут ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

    Рейсы будут выполняться с разной периодичностью, но не реже раза в неделю, все одни будут проезжать крупные города. На новые маршруты откроют продажу билетов сегодня.

    Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что туристический сезон начнется с 1 июля. После этого резко выросли продажи билетов на поезда в Крым.