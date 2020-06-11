Минтранс рассказал о новых железнодорожных маршрутах в Крым
Минтранс разработает новые железнодорожные маршруты в Крым. Необходимость в них появится с началом туристического сезона и наплывом туристов, которые не будут выезжать за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Соответствующее поручение министр транспорта Евгений Дитрих дал Федеральному агентству железнодорожного транспорта. Поезда «Таврия» начнут рейсы по новым направлениям, которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также поезда в Евпаторию будут ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.
Рейсы будут выполняться с разной периодичностью, но не реже раза в неделю, все одни будут проезжать крупные города. На новые маршруты откроют продажу билетов сегодня.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что туристический сезон начнется с 1 июля. После этого резко выросли продажи билетов на поезда в Крым.