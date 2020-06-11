Минтранс рассказал о новых железнодорожных маршрутах в Крым

Соответствующее поручение министр транспорта Евгений Дитрих дал Федеральному агентству железнодорожного транспорта. Поезда «Таврия» начнут рейсы по новым направлениям, которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также поезда в Евпаторию будут ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Рейсы будут выполняться с разной периодичностью, но не реже раза в неделю, все одни будут проезжать крупные города. На новые маршруты откроют продажу билетов сегодня.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что туристический сезон начнется с 1 июля. После этого резко выросли продажи билетов на поезда в Крым.