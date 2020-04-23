РЖД изменили правила покупки билетов

В компании уточнили, что номер мобильного телефона или e-mail адрес нужно указывать независимо от того, где покупается билет - в кассе или через интернет.

Ранее пассажир оставлял свои контактные данные по желанию. Это нужно для того, чтобы уведомлять об изменениях в расписании поезда, на который куплен билет.



По данным «Газеты.ru», с сегодняшнего дня пассажир будет получать график движения своего поезда на электронный адрес или в СМС. В РЖД заявили, что за услугу платить не нужно. Также в компании добавили, что на e-mail адрес не будет приходить никаких рассылок с рекламой.

Ранее в связи с распространением коронавируса РЖД отменили 76 дополнительных поездов дальнего следования, которые обычно вводятся в расписание на летний период. На майские праздники отменили 53 дополнительных поезда. В основном изменения коснулись внутренних рейсов.