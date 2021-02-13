Семибалльные пробки в Москве сохранились до глубокой ночи
Заторы на московских дорогах из-за снегопада не исчезли даже в ночь на субботу. По состоянию на 02:30, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичного трафика составила 7 баллов. Наибольшие трудности зафиксированы в местах пересечения Третьего транспортного кольца с вылетными магистралями.
Как уточнило РИА «Новости», речь идет о районах на Тульской эстакады, шоссе Энтузиастов, Беговой улицы, Волгоградского проспекта. В центре Москвы затруднено движение на участках Садового кольца. Из-за нескольких аварий многокилометровые пробки образовались на МКАД. Самая длинная — на внутренней части на юго-востоке трассы, от Новорязанского до Бесединского шоссе.
Ранее сообщалось, что Москва почти шесть часов простояла в девятибалльных пробках. На столицу и Подмосковье обрушилось рекордное количество осадков. Снегопад и сильные морозы спровоцировали десятки ДТП.
В Москве и области пустили дополнительный общественный транспорт, чтобы люди смогли вовремя попасть домой.