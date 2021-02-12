Московские пробки на 6 часов замерли на уровне 9 баллов

Уже почти шесть часов пробки в столице держатся на уровне не менее девяти балов. Обстановка на дорогах Москвы усложнилась из-за снегопада. К 09:00 фиксировались семибалльные пробки, после полудня — восьмибалльные.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки», к 15:30 12 февраля пробки достигли девяти баллов, максимальное значение в 10 баллов было зафиксировано около 17:00. По данным на 22:55, уровень нагрузки остается на уровне девяти баллов.

Наибольшие затруднения с движением наблюдаются в центре столицы и на центральных набережных, сообщило RT. Заторы отмечены на Бульварном и Садовом кольце.

В Москве днем 12 февраля пришлось перекрыть участок Третьего транспортного кольца. Движение приостановили в районе Новорижской эстакады.