13 апреля 2024, 00:49
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе
Самолет компании Turkish Airlines, следудующий по рейсу Варшава — Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом написал портал HavaSosyalMedya.
По данным издания, сейчас борт досматривают в аэропорту Бухареста. Пассажиров временно доставили в здание аэровокзала.
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В День смеха, 1 апреля, самолет авиакомпании «ИрАэро», следующий из Иркутска во Владивосток, задержали почти на четыре часа из-за шутки одного из пассажиров о бомбе. Согласно правилам авиационной безопасности, людей высадили из лайнера, после чего борт досмотрели спецслужбы. «Шутника» сняли рейса и передали сотрудникам полиции.
В конце марта аналогичная ситуация произошла с рейсом Мурманск — Москва авиакомпании Smartavia. Из-за шутки про бомбу вылет задержали на два с половиной часа.
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