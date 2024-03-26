Происшествия 26 марта 2024, 17:32 Рейс Мурманск — Москва задержали из-за шутки про бомбу Пассажир рейса Мурманск — Москва пошутил про бомбу и задержал самолет Пресс-служба Smartavia

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Пассажир рейса Мурманск — Москва авиакомпании Smartavia 25 марта сказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. В итоге шутника задержали, но в сумке не оказалось взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники мурманского аэропорта совместно с полицейскими оперативно отреагировали на ситуацию. Всех пассажиров эвакуировали с самолета и осмотрели воздушное судно. На борту также не было взрывного устройства. Самолет вылетел в Москву только через 2,5 часа после инцидента.

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