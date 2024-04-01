01 апреля 2024, 08:39
Шутка пассажира о бомбе стала причиной задержки рейса Иркутск — Владивосток
Рейс из Иркутска во Владивосток задержали из-за шутки пассажира о бомбе
Пассажирам рейса, следующего из Иркутска во Владивосток, пришлось временно покинуть самолет из-за шутки о бомбе. В результате вылет задержался более чем на три часа, сообщили в Telegram-канале авиакомпании «ИрАэро».
Один из пассажиров рейса Иркутск — Владивосток 1 апреля сообщил о перевозке взрывного устройства. Следуя правилам авиационной безопасности, командир воздушного судна высадил 93 человек и организовал повторный досмотр.
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В результате вылет, который должен был состояться в 03:45 по местному времени, задержался до 07:19.
Мужчину, решившего пошутить, сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.
Накануне одна из пассажирок рейса Тбилиси — Москва во время полета станцевала стриптиз на борту. Как выяснилось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В московском аэропорту дебоширку встретили полицейские, которые увезли ее в отдел МВД.
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