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    11 декабря 2021, 21:11

    Российский самолет развернулся над Черным морем из-за неизвестного борта

    Появление неизвестного самолета привело к развороту борта Уральских авиалиний»

    Анатолий Минкин

    Летящий из Екатеринбурга в Сочи самолет «Уральских авиалиний» изменил свой курс после появления неизвестного воздушного судна. Как сообщило издание Е1, все произошло, когда пассажирский борт находился над акваторией Черного моря.

    Российский самолет развернулся над Черным морем из-за неизвестного борта

    По данным издания, самолет с пассажирами вынужденно изменил направление полета. В тот момент на борту находились 166 пассажиров, включая 12 детей и шесть членов экипажа.

    Такая же ситуация накануне произошла с с самолетом Boeing-737 «Аэрофлота», вылетевшего из Москвы в Сочи. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

    На минувшей неделе Росавиация сообщила, что появление над Черным морем самолета-разведчика НАТО заставило диспетчера поменять высоту полета самолета, летящего из Тель-Авива в Москву.

    В ведомстве заявили, что слишком частые полеты военной авиации североатлантического альянса в районе Черного моря несут угрозу гражданскому авиасообщению. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что никакой угрозы гражданскому самолету не было. Ситуацию разрешили при помощи обычных процедур по контролю воздушного пространства.