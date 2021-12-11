Российский самолет развернулся над Черным морем из-за неизвестного борта

Летящий из Екатеринбурга в Сочи самолет «Уральских авиалиний» изменил свой курс после появления неизвестного воздушного судна. Как сообщило издание Е1, все произошло, когда пассажирский борт находился над акваторией Черного моря.

По данным издания, самолет с пассажирами вынужденно изменил направление полета. В тот момент на борту находились 166 пассажиров, включая 12 детей и шесть членов экипажа.

Такая же ситуация накануне произошла с с самолетом Boeing-737 «Аэрофлота», вылетевшего из Москвы в Сочи. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

На минувшей неделе Росавиация сообщила, что появление над Черным морем самолета-разведчика НАТО заставило диспетчера поменять высоту полета самолета, летящего из Тель-Авива в Москву.

В ведомстве заявили, что слишком частые полеты военной авиации североатлантического альянса в районе Черного моря несут угрозу гражданскому авиасообщению. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что никакой угрозы гражданскому самолету не было. Ситуацию разрешили при помощи обычных процедур по контролю воздушного пространства.