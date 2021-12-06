Пентагон опроверг угрозу гражданскому самолету над Черным морем

В Пентагоне прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком, который чуть не столкнулся с пассажирским лайнером Airbus. В штаб-квартире Министерства обороны США сочли маневр американского воздушного судна безопасным.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг на состоявшемся брифинге угрозу, которую создал полет самолета-разведчика для российского Airbus.

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, <…> не со стороны американских военных», — сказал он.

По словам Кирби, ситуацию легко разрешили при помощи здравого смысла и привычных процедур по контролю воздушного движения.

В Росавиации рассказали, что утром 4 декабря разведывательный самолет НАТО пересекал маршрут, установленный для гражданских судов. Он не отвечал на запросы органов обслуживания движения. Разведчик, подчеркнули в ведомстве, приблизился к лайнеру на опасное расстояние.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал инцидент неоспоримой провокацией.