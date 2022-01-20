Российских водителей предупредили о штрафе в две тысячи рублей за отсутствие техосмотра

Автолюбителей, не имеющих талона о техническом осмотре транспортного средства, в 2022 году оштрафуют на две тысячи рублей. Об этом сайту Autonews.ru рассказал руководитель отдела управления Госавтоинспекции Красноярского края Сергей Шелехов.

Наказание коснется только тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным. В эту категорию попадают владельцы автомобилей такси и личного транспорта, используемого в служебных целях.

Ранее обязательный техосмотр был отменен для владельцев личных легковых автомобилей и мотоциклов. Процедуру необходимо пройти только при смене владельца автомобиля, возраст которого превышает четыре года, а также при внесении записи об изменении конструкции.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов в беседе с РБК порекомендовал автомобилистам все равно проходить техосмотр даже после его обязательной отмены.

С марта 2022 года водители без обязательной диагностической карты получат штраф в две тысячи рублей. Фиксацией нарушений в автоматической режиме займутся дорожные камеры, «письмо счастья» не будет приходить чаще одного раза за сутки.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее назвал прохождение технического налога скрытой формой налога.

Правительство одобрило законопроект об отмене обязательного техосмотра в ноябре 2021 года. В кабмине попросили внести в документ правки, чтобы он соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе.