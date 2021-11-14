Россиянам объяснили, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

Если законопроект об отмене обязательного техосмотра примут, то за езду без диагностической карты будут штрафовать только тех, для кого ТО останется обязательным. Такое пояснение в своем Telegram-канале дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным», — написал председатель нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что на этой неделе депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра. По словам спикера Госдумы, документ облегчит жизнь многим россиянам и коснется 50 миллионов легковушек и мотоциклов. Обязательный техосмотр сохранится для пассажирского транспорта, грузовиков, а также служебных и коммерческих машин.

Правительство одобрило законопроект об отмене обязательного техосмотра в начале этой недели. В кабмине попросили внести в документ правки, чтобы он соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе.