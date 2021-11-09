Автоэксперт назвал ТО скрытой формой налога

Автоэксперт Дмитрий Попов обсудил с РИА ФАН законопроект, который отменяет обязательный технический осмотр для владельцев автомобилей.

Попов напомнил, что очень давно выступал за отмену техосмотра. По его словам, в нынешней форме он является скрытой формой налога и не отображает текущее техническое состояние транспортного средства.

«Надзорная функция ГИБДД сохраняется, а необоснованное формальное требование техосмотра исключается, поскольку это все превратилось в покупку-продажу и скрытый налог. При этом если автомобиль коммерческий, то он по-прежнему должен будет проходить техосмотр», — добавил собеседник информагентства.