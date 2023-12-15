Транспорт 15 декабря 2023, 15:17 Российская железнодорожная сеть заняла первое место в мире по использованию Путин указал на важность использования железнодорожной сети Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Российская железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота и около 33% пассажиропотока. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Железнодорожного съезда, сообщил сайт Кремля.

Российская железнодорожная сеть заняла первое место в мире по интенсивности использования, отметил он. Президент назвал впечатляющими цифры пассажиропотока и отметил, что в стране в год на поездах ездят больше миллиарда человек. Он напомнил, что лидером отрасли и одним из главных заказчиков для машиностроения является компания РЖД.

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«Сегодня по железным дорогам курсирует свыше одного миллиона 300 тысяч грузовых вагонов — больше, чем когда-либо за всю нашу историю», — указал Путин.

Глава государства добавил, что российский вагонный парк является самым молодым в мире — средний возраст вагона составляет 13 лет. По его словам, в парк пассажирских вагонов полностью завершит обновление через три-четыре года.

Ранее СМИ сообщили, что финское предприятие VR Group выкупило у РЖД четыре поезда Allegro. Российская компания опровергла эту информацию.