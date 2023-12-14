Транспорт 14 декабря 2023, 19:12 РЖД не согласовали передачу поездов Allegro в финскую собственность РЖД не согласовали передачу поездов Allegro финской компании VR Group РИА «Новости»

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РЖД не утвердили передачу поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом, в собственность финской стороны. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба российского холдинга.

«Переход поездов в собственность финской стороны РЖД не согласовывался», — сказали в компании.

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В холдинге напомнили, что Allegro владела компания-перевозчик Oy Karelian Trains Ltd, созданная РЖД и финской VR Group в ноябре 2006 года. Поезда планировали эксплуатировать на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки до 2041 года.

Пресс-служба VR Group ранее объявила, что компания выкупила кредиты совместного предприятия и стала владелицей четырех поездов Allegro на основании права залога. Согласно заявлению иностранной организации, составы начнут курсировать между городами Финляндии в 2025 году. В VR Group отметили, что РЖД не выполнили финансовые обязательства по кредитам и налогам для Oy Karelian Trains Ltd.