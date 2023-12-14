Мир 14 декабря 2023, 12:02 Финны выкупили у РЖД 4 поезда Allegro Финская VR выкупила принадлежащие совместному с РЖД предприятию поезда Allegro IMAGO/Roni Rekomaa/globallookpress

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Поезда модели Sm6, которые принадлежали совместному предприятию финской VR Group и РЖД, перешли во владение иностранной компании. Ходившие в Россию под брендом Allegro составы будут ездить в Финляндии, сообщили в пресс-службе оператора.

«Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога», — указали в компании.

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В VR Group уточнили, что во внутреннем междугороднем сообщении эксплуатировать поезда начнут в 2025 году. Всего в собственность компании перешли четыре поезда.

По данным перевозчика, РЖД не выполнили свои финансовые обязательства по кредитам и налогам для Oy Karelian Trains Ltd. Переговоры между сторонами шли около полутора лет, но к никаким результатам так и не привели.

«В июне 2023 года СП уже не смогло выплачивать кредиты. Karelian Trains грозило банкротство», — подчеркнули в VR Group.

О прекращении грузового и пассажирского движение компания уведомляла РЖД в марте 2022 года, после того как Финляндия присоединилась к антироссийским санкциям Великобритании. В уведомлении от 12 мая, уточнило РИА «Новости», VR Group заявила об одностороннем расторжении договоров. Их срок действия истекал 31 декабря 2022 года.