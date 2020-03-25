РЖД отменили пару десятков поездов из-за снижения спроса

РЖД сократили поезда из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Среди отмененных поезда между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сообщили в пресс-службе РЖД.

На сайте РЖД опубликован полный список поездов, которые подпали под сокращение. Какие-то из них отменили совсем, пока продолжается эпидемия, другие теперь будут ходить не каждый день.

Отмены затронули поезда между Москвой и Новозыбковым, Рыбинском, Смоленском, Нижним Новгородом, Мурманском, Тамбовом, Санкт-Петербургом, Белгородом, Саратовом, Димитровградом, Пензой. Отменили поезда на некоторые даты по маршрутам Санкт-Петербург — Петрозаводск, Киров — Нижний Новгород, Ижевск — Екатеринбург, Челябинск — Омск, Екатеринбург — Казань, Пенза — Ряжск, Самара — Казань, Уфа — Приобье, Иркутск ­– Забайкальск.

До этого Россия приостановила движение поездов за границу, в том числе в страны Прибалтики, Китай, КНДР.

В России, по последним данным, 495 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире — больше 423 тысяч.