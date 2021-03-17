Министр туризма Греции назвал дату открытия границы с Россией

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что граница с Россией откроется в середине мая. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то въезд в страну будет возможет уже в начале этого месяца, написало РИА «Новости».

«Мы рискуем, планируя (открытие границ — прим. ред.) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах открыть границы с Россией 14 мая», — процитировал Теохариса сайт RT.

Он добавил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 граждан из РФ в неделю будет снято с открытием границ. То же самое касается авиасообщения.