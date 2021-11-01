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    01 ноября 2021, 00:31

    Названы все автомобили, на которых ездил Путин

    CAR.ru перечислил автомобили, на которых ездил Путин

    Анатолий Минкин

    Президента России Владимира Путина часто можно увидеть за рулем автомобиля. Российский лидер всегда проявляет интерес к транспортным средствам и может самостоятельно сесть за руль, чтобы прокатиться. Сайт CAR.ru вспомнил почти все машины, которыми когда-то управлял президент России.

    Названы все автомобили, на которых ездил Путин

    В личном пользовании Владимира Путина, согласно его декларации, есть два легковых автомобиля ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

    Первым автомобилем в семье Путина был автомобиль «Запорожец» модели ЗАЗ-968. В 2006 году российский лидер показывал его приехавшему в гости президенту США Джорджу Бушу. Как сообщило РИА «Новости», сейчас эта машина находится в музее ретроавтомобилей «Автовилль».

    На служебном автомобиле ВАЗ-2106 будущий президент России Владимир Путин ездил по Восточной Германии. Транспортное средство он делил со своим коллегой, будущим главой Ростеха, Сергеем Чемезовым.

    Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-600 появился у Путина после избрания его на пост президента России. Несколько лет назад президент показал журналистам, купленный им на Волжском автозаводе LADA 4×4 «Джунгли».

    Названы все автомобили, на которых ездил Путин | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Путешествие Путина на желтой Lada Kalina помнят все, а вот поездку на зеленой Lada Vesta немногие. На этой машине президент приехал в 2015 году на встречу дискуссионного клуба «Валдай».

    Названы все автомобили, на которых ездил Путин | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    За рулем мотоцикла «Урал» Путин привез Сергея Аксенова на байкерское шоу.

    Названы все автомобили, на которых ездил Путин | Изображение 3Источник фото: РИА «Новости»

    Ну и не стоит забывать про премиальный автомобиль Aurus Senat, работающий на водородном топливе. Это первый российский бренд автомобиля класса «люкс». изготовленный специально для кортежа президента России.