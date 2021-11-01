Названы все автомобили, на которых ездил Путин

Президента России Владимира Путина часто можно увидеть за рулем автомобиля. Российский лидер всегда проявляет интерес к транспортным средствам и может самостоятельно сесть за руль, чтобы прокатиться. Сайт CAR.ru вспомнил почти все машины, которыми когда-то управлял президент России.

В личном пользовании Владимира Путина, согласно его декларации, есть два легковых автомобиля ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Первым автомобилем в семье Путина был автомобиль «Запорожец» модели ЗАЗ-968. В 2006 году российский лидер показывал его приехавшему в гости президенту США Джорджу Бушу. Как сообщило РИА «Новости», сейчас эта машина находится в музее ретроавтомобилей «Автовилль».

На служебном автомобиле ВАЗ-2106 будущий президент России Владимир Путин ездил по Восточной Германии. Транспортное средство он делил со своим коллегой, будущим главой Ростеха, Сергеем Чемезовым.

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-600 появился у Путина после избрания его на пост президента России. Несколько лет назад президент показал журналистам, купленный им на Волжском автозаводе LADA 4×4 «Джунгли».

Источник фото: РИА «Новости»

Путешествие Путина на желтой Lada Kalina помнят все, а вот поездку на зеленой Lada Vesta немногие. На этой машине президент приехал в 2015 году на встречу дискуссионного клуба «Валдай».

Источник фото: РИА «Новости»

За рулем мотоцикла «Урал» Путин привез Сергея Аксенова на байкерское шоу.

Источник фото: РИА «Новости»

Ну и не стоит забывать про премиальный автомобиль Aurus Senat, работающий на водородном топливе. Это первый российский бренд автомобиля класса «люкс». изготовленный специально для кортежа президента России.