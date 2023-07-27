Транспорт 27 июля 2023, 18:45 «АвтоВАЗ» сможет выпустить праворульные версии автомобилей для ЮАР Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Россия сможет сделать праворульные версии автомобилей для ЮАР Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может модернизировать свои автомобили для рынка Южно-Африканской Республики. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава компании Максим Соколов.

Соколов рассказал, что обсудил возможность запуска линейки с праворульными машинами с послом Южно-Африканской Республики. Как подчеркнул глава «АвтоВАЗа», в большинстве стран Африки — движение левостороннее, поэтому у машин руль должен быть справа.

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«Сегодня мы можем говорить лишь о потенциале и высоком уровне интереса к экспортным и производственным проектам», — добавил Соколов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих. Дилеры стали жаловаться на неполное поступление автомобилей, которые нельзя выпускать в продажу. Производство новой Lada Vesta NG приостановили.

Тем не менее компания развивается и наращивает свой потенция. В разговоре с ТАСС Соколов также рассказал, что компания закончила первое полугодие с чистой прибылью по международным стандартам финансовой отчетности. Средства планируют вложить в создание машин Lada Iskra, Lada X-Cross 5, Lada Aura.