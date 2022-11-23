Транспорт 23 ноября 2022, 12:36 Производство электромобилей на заводе «Москвич» стартует до конца года Мантуров: производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется в 2022 году РИА «Новости»

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В 2022 году на заводе «Москвич» начнут производить электромобили, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Главной задачей в ближайшее время будет наладка процессов мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года, сообщило РИА «Новости».

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич-3“ и электромобилей», — уточнил Мантуров.

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Следующим этапом станет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, добавил министр. По его словам, производство такой машины запланировали на конец 2025 года.

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Электромобиль «Москвич-3» сертифицировали в ноябре. Росстандарт дал одобрение для этого типа транспортного средства.

На заводе «Москвич» будут производить четыре кроссовера и седан. Название предприятия изменили после того, как в мае французский концерн Renault передал завод «Рено Россия» властям Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин 20 ноября выразил надежду, что завод можно будет запустить в декабре этого года.