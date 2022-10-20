Назван возможный срок запуска завода «Москвич» | 360°

20 октября 2022, 13:41
Назван возможный срок запуска завода «Москвич»
Собянин выразил надежду, что завод «Москвич» удастся запустить уже в декабре
Столичные власти планируют запустить завод «Москвич» уже в декабре текущего года. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Его слова процитировало РИА «Новости».
Он поделился планами во время доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.
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Собянин отметил, что автомобильный сектор в этом году столкнулся с рядом серьезных проблем, что привело к масштабному снижению важных показателей.
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«Надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод „Москвич“», — сказал мэр столицы.
Также он рассказал, что власти города хотят сделать этот регион центром электромобилестроения. По мнению Собянина, у местных чиновников есть соответствующие компетенции.
Второго октября Собянин поучаствовал в Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2022». Перед пленарным заседанием он вместе с Мишустиным успел осмотреть экспозицию мероприятия. В ее центральной части расположен стенд «Сделано в Москве».
Москва 2022
Михаил Мишустин
Сергей Собянин
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