Транспорт 18 ноября 2022, 10:06 Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе Мэр Москвы Собянин: завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе Сайт мэра и правительства Москвы

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Завод «Москвич» начнет первую сборку сборку автомобилей на следующей неделе. Об этом рассказал РИА «Новости» мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей», — сказал он.

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Собянин рассказал, что после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли отечественные предприниматели. Автомобилестроение осталось единственной проблемной отраслью.

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Мэр Москвы также рассказал, что экономика столицы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Большинство предприятий адаптировались под нынешние условия. Их прибыльность постепенно восстанавливается. Москва чувствует по бюджету себя уверенно. Планируется и дальше увеличивать расходы на социальную политику.