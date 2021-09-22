Прохождение техосмотра в России предложили сделать еще проще

Процедуру прохождения техосмотра в России могут сделать еще проще. В МВД предложили отказаться от некоторых проверок при ТО для транспортных средств, которые обязаны проходить диагностику. Об этом написала газета «Коммерсант».

При техосмотре предложили не проверять наличие трещин в лобовом стекле, систему обдува ветрового стекла, замки дверей, механизмы регулирования сидений и систему обогрева. Также в ведомстве предложили освободить все транспортные средства от контроля уровня загрязняющих веществ в выхлопных газах. МВД направило свои предложения в Минтранс. Ранее в Госдуме рассказали россиянам о законных способах, которые позволяют не платить налог при продаже автомобиля. Ранее СМИ сообщили о планах МВД применять технологии искусственного интеллекта при поиске серийных убийц. IT-подразделение ведомства разместило тендер для проведения исследования на предмет возможности выявлять по генетическому материалу с места преступления цвет глаз, кожи, особенности телосложения и другие признаки преступника.