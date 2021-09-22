IT-подразделение МВД России начало работу над созданием системы искусственного интеллекта для поиска серийных убийц. Об этом написала газета «Коммерсант».

За счет анализа генетического материала подозреваемого на месте преступления ведомство планирует определять его пол, возраст, цвет глаз и телосложение. ФКУ НПО «Спецтехника и связь МВД РФ» разместило тендер на соответствующую научно-исследовательскую работу. Исполнителем за 8,8 миллиона рублей выступит Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико». При этом глава компании Артур Исаев отказался давать комментарии, заявив, что контракт еще не заключен.

Компания-исполнитель должна будет изучить перспективы использования искусственного интеллекта в области биоинформатики. Подрядчику нужно выяснить, можно ли по генетическому материалу преступника определить цвет его кожи, глаз, волос, телосложение и другие фенотипические признаки.

Гендиректор компании Unim Алексей Ремез отметил, что реализация такого подхода вполне реальна, учитывая, что похожие технологии уже давно применяются, например при тесте на отцовство.

Ранее «Газета.ru» писала, что в России создадут автомат с элементами искусственного интеллекта.