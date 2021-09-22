Россиянам назвали способы не платить налог при продаже автомобиля

Платить налог при продаже автомобиля не потребуется при наличии необходимых документов. О том, как уменьшить или не платить НДФЛ, рассказали в Telegram-канале Государственной думы.

Владелец машины имеет право не подавать декларацию и не платить налог при продаже авто, если с момента подписания договора купли-продажи прошло не менее трех лет.

При сохранении всех документов о покупке машины, включая чеки, квитанции и договоры, человек может применить налоговый вычет при продаже автомобиля, даже если он владеет им менее трех лет.

Если же документы о покупке не сохранились, а машина находится во владении менее трех лет, то заплатить НДФЛ придется. Но даже в этом случае можно получить налоговый вычет в 250 тысяч рублей.

Если машину подарили близкие родственники, к которым относятся супруги, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, то владелец вправе не платить налог при продаже. Для этого нужно сохранить документы о расходах на приобретение транспортного средства. Если же машину подарил не близкий родственник, то уплачивается налог с рыночной стоимости авто и при последующей продаже НДФЛ снизят на ту же сумму.