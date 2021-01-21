Пробки в Москве достигли 10 баллов

Ситуация на столичных дорогах продолжает ухудшаться из-за погодных условий. Пробки достигли уже 10 баллов. Водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

«На дорогах много снега, машины продолжают буксовать. Там работают дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы АМПП, они готовы помочь тем, кто застрял или сломался на морозе. Тем не менее мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль», — сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В дептрансе добавили, что 21 января лучше пользоваться городским транспортом, который подготовили к увеличению пассажиропотока.

Источник фото: yandex.ru/maps

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к вечеру в Москве пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов. Днем заторы оценивались в восемь баллов, а уже через несколько часов проехать по дорогам стало еще сложнее.

Ранее в департаменте поясняли, что причинами заторов стали сильный снегопад и большое количество небольших аварий. Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что осадки к вечеру 21 числа сменятся туманом. Видимость на улице снизится до 1,5 километра.