Жителей Москвы предупредили о метели и тумане

«Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11:00-12:00 начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1,5 километра, которые продолжатся до 18:00-19:00, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра», — приводит агентство слова Тишковца.

Собеседник уточнил, что вечером в Москве будет туман, а снег будет идти весь день. Ветер юго-западный, до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее метеорологи сообщили, что к концу этой недели в столице ожидается сильнейший перепад температур за последние пять лет. 23 января после трескучих морозов в Москву придет оттепель. Столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса, а ветер усилится.