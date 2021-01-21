Москву парализовали пробки в 9 баллов

На столичных дорогах образовались девятибалльные пробки. Особенно сложно проехать стало по центральным улицам города. Заторы появились на фоне усилившегося снегопада.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже к обеду 21 января пробки на московских дорогах достигли восьми из 10 возможных баллов. Сейчас движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, а также многих центральных улицах города.

Источник фото: yandex.ru/maps

«Движение в городе затруднено из-за сильного снегопада. На трафик влияют гололедица, снежные заносы, мелкие ДТП и буксующие на МКАД фуры, а также коммунальные службы, которые ликвидируют последствия снегопада», — сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Жителям Москвы посоветовали пользоваться общественным транспортом, чтобы не стоять в многочасовых пробках. Также в департаменте призвали соблюдать скоростной режим, избегать маневров и быть предельно внимательными.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в течение дня 21 января столицу накроет метель и снегопад. Вечером видимость на дорогах будет снижена из-за тумана.