«Правду никогда не узнаем». Владелец затонувшей «Онеги» представил свою версию событий

Назвать точные причины ЧП пока сложно. Предположительно, это шторм и мороз. Однако можно так никогда и не узнать реальное развитие событий.

«По предварительным данным, зашла волна, попала внутрь контура судна. Скорее всего, судно перестало штормоваться, погода подутихла, и они начали снова вести промысел. Но это мое предположение, правду мы, наверное, никогда не узнаем», — заявил Заика.

По его словам, экипаж был опытный, капитан вышел в море не в первый раз.

Сейчас спасательные суда подходят к району происшествия. Они делают все возможное, чтобы найти людей, отметил председатель рыболовецкого колхоза.

«Живые люди — это одно дело, но даже если будет возможность найти погибших, мы все равно будем искать, потому что это правило — так положено», — пояснил он.

На борту «Онеги» находились моряки только из России — из Мурманска, Архангельска и других городов. С родственниками пропавших моряков поддерживается связь, им окажут всю необходимую помощь.

Судно с 19 рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. Спасти удалось пока двоих человек, судьба остальных моряков не известна. Поиски продолжаются, температура воздуха составляет около -20 градусов. Предварительная причина крушения судна «Онега» — сильный крен. Он мог произойти, когда моряки вытягивали рыболовный трал.