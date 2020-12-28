facebook_pixel
    28 декабря 2020, 14:27

    «Правду никогда не узнаем». Владелец затонувшей «Онеги» представил свою версию событий

    Алена Макаренко

    Причины крушения рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, вряд ли удастся узнать. Так считает Андрей Заика — председатель рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, которому принадлежит судно. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Назвать точные причины ЧП пока сложно. Предположительно, это шторм и мороз. Однако можно так никогда и не узнать реальное развитие событий.

    «По предварительным данным, зашла волна, попала внутрь контура судна. Скорее всего, судно перестало штормоваться, погода подутихла, и они начали снова вести промысел. Но это мое предположение, правду мы, наверное, никогда не узнаем», — заявил Заика.

    По его словам, экипаж был опытный, капитан вышел в море не в первый раз.

    Сейчас спасательные суда подходят к району происшествия. Они делают все возможное, чтобы найти людей, отметил председатель рыболовецкого колхоза.

    «Живые люди — это одно дело, но даже если будет возможность найти погибших, мы все равно будем искать, потому что это правило — так положено», — пояснил он.

    На борту «Онеги» находились моряки только из России — из Мурманска, Архангельска и других городов. С родственниками пропавших моряков поддерживается связь, им окажут всю необходимую помощь.

    Судно с 19 рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. Спасти удалось пока двоих человек, судьба остальных моряков не известна. Поиски продолжаются, температура воздуха составляет около -20 градусов. Предварительная причина крушения судна «Онега» — сильный крен. Он мог произойти, когда моряки вытягивали рыболовный трал.