Траулер «Онега» мог затонуть из-за льда. Главное о крушении в Баренцевом море

Утром 28 декабря в Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега». До сих пор там продолжается шторм, нет связи и возможности поднять авиацию на поиски потерпевших крушение моряков. Зима на холодном северном море — опасное время с коротким световым днем и штормами.

Весь экипаж «Онеги» состоял из россиян, их было 19 человек. Пока спасти удалось только двоих, еще 17 человек ищут. Погодные условия не позволяют поднять в воздух авиацию, также из-за непогоды не работает и связь. По предварительным расчетам, оставшиеся моряки уже должны были погибнуть.

Информация о том, что судно потерпело крушение, поступила 28 декабря, около 07:30. При этом само затопление случилось полутора часами раньше, около 06:00, рассказали «360» в МЧС по Архангельской области.

Сейчас в районе крушения траулера «Онега» сильный шторм: высота волн достигает четырех метров, порывы ветра — до 30 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до −20 градусов.

По данным Life Shot, один из спасенных моряков — 40-летний Владислав Буторин. Как сообщает Telegram-канал «112», он служил вторым помощником капитана. Личность второго выжившего — матроса — пока неизвестна, однако состояние людей оценивают как удовлетворительное.

Спасенные моряки, когда их обнаружили, держали тело погибшего товарища, но при подъеме его унесло в море.

Причины затопления

Судно было на воде с 1979 года. Причиной затопления «Онеги» называют обледенение. Траулер накрыла волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Рыбаки были в гидрокостюмах, но спасательные средства они взять не успели. Первым на место крушения прибыло спасательное судно «Войково», другие суда должны были подойти к полудню.

Бывший капитан «Онеги» Александр Забавников рассказал «360», что причиной затопления могла стать как техническая неисправность, так и форс-мажор. Однако он уверен, что одним из факторов могла стать волна и обледенение.

«Там есть открытое окно в борту судна, через которое они берут орудия лова на борт с рыбой. Большая волна могла ударить в противоположный борт, судно накренилось — и они черпнули воды. А дальше по накатанному: отсек изолированный, насосы могут не справляться с откачкой, судно и пошло. Это минутное дело», — объяснил он.

Шансы моряков выжить

Заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный уверен, что, если рыбаки не нашли спасательных средств, шансов выжить у них немного. В среднем только в гидрокостюме человек может прожить в воде таких низких температур не более пары часов. Спасательное средство увеличило бы это время до двух суток.

Поиски затруднены тем, что сейчас на воде темно, объяснил Забавников. Зимой в Баренцевом море световой день длится всего два часа. Он добавил, что максимальный срок жизни в такой холодной воде для человека в среднем гидрокостюме равен 12 часам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта. Однако Забавников считает, что нарушения вряд ли могли привести к таким последствиям. Основной причиной скорее стали погодные условия. По его словам, судно хорошо стоит на воде, но определенно что-то сказать сложно.

Архангельские власти обещали помочь семьям погибших моряков.